Una mujer desnuda maniatada por la espalda con un collar de perlas Majorica, imagen del Peor Anuncio del Año 2000
El premio FACUA al Peor Anunciante ha sido ex aequo para A3D y La Tienda en Casa, por sus anuncios de todo tipo de aparatos que garantizan un adelgazamiento milagroso y exaltan los cuerpos perfectos como condicionantes del éxito social.
FACUA.org
España-19/07/2001
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Una mujer desnuda maniatada por la espalda con un collar de perlas, aparatos que garantizan un adelgazamiento milagroso de forma rápida y sin esfuerzo, una chica que se presenta como el objeto necesario en la oficina y una enrevesada oferta de llamadas gratuitas son los protagonistas de la