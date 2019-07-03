Vodafone anula un cargo irregular de 5.700 euros por roaming en Túnez y Libia a una socia de FACUA Málaga
La empresa no le informó del coste que tendría el servicio en estos países ni se lo interrumpió tras superar el máximo legal establecido de 60,50 euros.
FACUA.org
Málaga-03/07/2019
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Imagen: Vodafone.
FACUA Málaga ha logrado que Vodafone anule una facturación irregular de 5.710 euros por roaming en Túnez y Libia a una usuaria. La compañía no le informó del precio que tendría este servicio en estos países ni se lo interrumpió tras s