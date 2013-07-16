Vodafone, compañía de telecomunicaciones líder en denuncias en FACUA en el primer semestre de 2013
La multinacional británica es además el operador de telecomunicaciones móviles peor valorado por sus clientes, según la última encuesta realizada por la asociación.
FACUA.org
España-16/07/2013
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Vodafone es la compañía de telecomunicaciones más denunciada por los usuarios en FACUA-Consumidores en Acción durante el primer semestre de 2013.
La multinacional británica es también la empresa con más denuncias en el