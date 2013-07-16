Nuestras accionesImportante incremento de las reclamaciones contra Orange, que sube cinco puntos

Vodafone, compañía de telecomunicaciones líder en denuncias en FACUA en el primer semestre de 2013

La multinacional británica es además el operador de telecomunicaciones móviles peor valorado por sus clientes, según la última encuesta realizada por la asociación.

FACUA.org
España-16/07/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Vodafone es la compañía de telecomunicaciones más denunciada por los usuarios en FACUA-Consumidores en Acción durante el primer semestre de 2013.

La multinacional británica es también la empresa con más denuncias en el

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos