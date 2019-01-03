Vodafone devuelve 1.100 euros a una socia de FACUA por servicios de "pagos a terceros" que nunca contrató
La usuaria tuvo que soportar en su facturación durante diez meses consecutivos, desde julio de 2017 hasta mayo de 2018, la suma de cantidades que oscilaron entre los 90,84 y los 152,16 euros mensuales.
FACUA.org
Sevilla-03/01/2019
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Vodafone ha devuelto más de 1.100 euros a una socia de FACUA Sevilla tras su reclamación interpuesta por diversos cobros indebidos durante un periodo de 10 meses consecutivos por servicios de «pagos a terceros» que nunca contrató.
La usuaria, Mar&iacut