Vodafone tardó seis meses en aceptar la baja de una fallecida y se negó a devolver el dinero a su familia
Tras la reclamación de FACUA, la compañía ha devuelto a su hijo los 158 euros que cobró durante el tiempo en que no hizo efectiva la suspensión del servicio.
FACUA.org
Asturias-24/06/2019
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Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, Vodafone ha devuelto 158 euros a un usuario tras haber estado cobrando durante seis meses la línea de su madre fallecida. El afectado solicitó en reiteradas ocasiones la baja de los servicios, pero la compañ&i