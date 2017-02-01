Volkswagen desbancó a las telecos y la banca en el ranking de las denuncias en FACUA durante 2016
La asociación considera escandalosa la falta de acción de las autoridades competentes ante los gravísimos fraudes vividos en el último año.
FACUA.org
España-01/02/2017
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