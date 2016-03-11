Volkswagen no garantiza que tras revisar los coches afectados por el fraude mantendrán sus prestaciones
La asociación recuerda que la empresa tampoco ha ofrecido compensaciones a los propietarios europeos, pese a que sí lo ha hecho a los consumidores estadounidenses.
FACUA.org
España-11/03/2016
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de que Volkswagen sigue sin garantizar a los usuarios afectados por el fraude de las emisiones que sus vehículos no perderán prestaciones tras pasar la revisión que la empresa pretende llevar a cabo para actualizarles el software.