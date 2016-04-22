Volkswagen recomprará cerca de 500.000 vehículos afectados por el fraude de las emisiones en EE UU
Las soluciones acordadas con las autoridades de este país sólo afectan, de momento, a los vehículos diésel con motores TDI 2.0 EA 189.
FACUA.org / Europa Press
Internacional-22/04/2016
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La multinacional Volkswagen con sede en Wolfsburgo, Alemania, ha presentado un plan para sus clientes en EE UU que contempla la recompra de los vehículos además de una compensación económica, mientras sigue sin presentar una propuesta similar para los usuarios europeos. | Imagen: flickr.com/davepinter (CC BY-NC-ND 2.0).
El grupo automovilístico Volkswagen ha ofrecido este viernes nuevos detalles sobre el acuerdo que ha propuesto al Departamento de Justicia, la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) y la California Air Resources Board (CARB) de Estados Unidos en relación con los 600.0