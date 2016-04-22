Más noticiasAdemás de indemnizar a los usuarios afectados

Volkswagen recomprará cerca de 500.000 vehículos afectados por el fraude de las emisiones en EE UU

Las soluciones acordadas con las autoridades de este país sólo afectan, de momento, a los vehículos diésel con motores TDI 2.0 EA 189.

FACUA.org / Europa Press
Internacional-22/04/2016
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El grupo automovilístico Volkswagen ha ofrecido este viernes nuevos detalles sobre el acuerdo que ha propuesto al Departamento de Justicia, la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) y la California Air Resources Board (CARB) de Estados Unidos en relación con los 600.0

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