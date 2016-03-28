Volkswagen tendrá que revisar otros 800.000 coches, ahora por un fallo en el sistema de pedales
La marca alerta a los propietarios de los modelos VW Touareg y Porsche Cayenne fabricados entre 2011 y 2016. Hace pocos días hizo lo mismo con miles de usuarios de Passat en Alemania por problemas eléctricos.
FACUA.org
España-28/03/2016
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El grupo Volkswagen se ha visto obligado a realizar una nueva llamada a revisión a unos 800.000 de sus automóviles en todo el mundo debido a un problema de pedal en sendos modelos de Volkswagen y Porsche. Se trata concretamente de 391.000 VW Touareg y 409.477 Cayenne, todos ellos fa