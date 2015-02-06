Vueling reembolsa los billetes de avión a dos socios de FACUA Málaga que no los usaron por un accidente
La aerolínea no aceptaba la anulación del viaje pese a ser un caso de fuerza mayor, por estar los afectados hospitalizados.
FACUA.org
Málaga-06/02/2015
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FACUA Málaga ha conseguido que la aerolínea Vueling reintegre a sus socios R.M.O. y A.P.S. el importe de dos billetes de avión que no pudieron utilizar por estar hospitalizados tras sufrir un grave accidente de tráfico.
Los afectados habían contrat