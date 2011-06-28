Zoido echa a FACUA Sevilla del consejo de administración de Tussam y la veta en los del resto de empresas municipales
El alcalde incumple su compromiso de aumentar la participación de las asociaciones de consumidores en las empresas públicas.
FACUA.org
Sevilla-28/06/2011
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El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha echado a FACUA Sevilla del consejo de administración de Tussam, del que formaba parte desde 2007, y la ha vetado en los del resto de empresas municipales.
Zoido incumple así su compromiso de aumentar la participaci&