David Martínez
¿Venderías tu intimidad a cambio de una renta básica en un futuro robotizado?
El desarrollo de la inteligencia artificial hará que muchos de los puestos de trabajo actuales sean desempeñados por robots. ¿Qué hacer con las futuras masas de trabajadores desocupados?
27/12/2019
Sonrisas forzadas para alimentar la industria de la felicidad
Emprendimiento, reinvención, liderazgo, emoción, pasión… son palabras que salpican el discurso de los que nos exhortan a lanzarnos en pos de nuestros sueños, abandonando nuestro aburrido modelo vital.
2/10/2019
¿Y si la mejor defensa contra las ‘fake news’ fueran más ‘fake news’?
La desinformación y las noticias amañadas en las que se sustenta han llegado para quedarse y pudiera ser, incluso, que sólo nos halláramos en los inicios de este fenómeno.
25/4/2019
La manipulación en internet como excusa para tumbarse en el sillón
Estamos expuestos a estrategias de propaganda que han encontrado en la redes sociales un terreno fértil para crecer y han convertido en su principal rasgo la mentira.
28/12/2018
Busca, compara y si encuentras algo mejor que el periodismo, cómpralo
En estos tiempos de despiste informativo en el que, en la balanza de la generación de conocimiento, pesa lo mismo un tuit anónimo que la investigación contrastada y publicada por un equipo de profesionales.
23/12/2016