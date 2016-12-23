Busca, compara y si encuentras algo mejor que el periodismo, cómpralo

«El periodismo ha muerto«. Parece el mantra en estos tiempos de despiste informativo en el que, en la balanza de la generación de conocimiento, pesa lo mismo un tuit anónimo que la investigación publicada por un equipo de profesionales tras superar las distintas pruebas del algodón obligadas en las más prestigiosas cabeceras. Que uno no viene aquí a afirmar que un tuit no pueda, en algunas situaciones, proporcionar información valiosa sobre los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa, pero tampoco conviene confundir la anécdota con la categoría. Que, a ver, no es lo mismo decir que una vieja ha mordido a un perro que explicar que la anciana, desahuciada, llevaba semanas sin probar bocado y el animal era su último recurso para no morirse de hambre. Ya, ya sé que

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