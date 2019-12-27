¿Venderías tu intimidad a cambio de una renta básica en un futuro robotizado?

El desarrollo de la inteligencia artificial hará que muchos de los puestos de trabajo actuales sean desempeñados por robots. ¿Qué hacer con las futuras masas de trabajadores desocupados? Una compañía japonesa propone que participen en una especie de Gran Hermano a cambio de una renta básica universal. Si la automatización da paso a un entorno laboral en el que los humanos pasemos del desempleo al inempleo, ¿cómo obtendremos unos ingresos que permitan engrasar la máquina del consumo del futuro? ¿Renta básica universal? La renta básica universal es una cuestión que genera división de opiniones entre los economistas. José Moisés Israel, miembro de Economistas frente a la crisis y experto de Fundación Cotec, cree que «tras

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