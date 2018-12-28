La manipulación en internet como excusa para tumbarse en el sillón

A estas alturas nadie duda de que estamos expuestos a estrategias de propaganda y manipulación de la opinión pública que han encontrado en internet y las redes sociales un terreno fértil para crecer y dar frutos. Estos adoptan la forma de opciones políticas, cada vez más populares, que hacen del enconamiento y la mentira sus principales rasgos ideológicos. Líderes de aquí y allá están utilizando de forma perversa las posibilidades que ofrecen las redes sociales -quizá habría que empezar a llamarlas por su nombre completo: “redes publicitarias sociales”- para diseminar mensajes simplistas pero eficaces que, unidos a la modorra generalizada, han hecho que hoy contemplemos con nat

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