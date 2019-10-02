Ocio y cultura
Sonrisas forzadas para alimentar la industria de la felicidad
Emprendimiento, reinvención, liderazgo, emoción, pasión… son palabras que salpican el discurso de los que nos exhortan a lanzarnos en pos de nuestros sueños, abandonando nuestro aburrido modelo vital.
Por David Martínez
España-02/10/2019
Se estima que la industria creada alrededor del llamado pensamiento positivo mueve unos 10.000 millones de euros al año. Las redes sociales se pueblan de sonrisas, el entusiasmo invade las oficinas y los conferenciantes de TED se frotan las manos, alegres. Aunque el barco se hunda, tocamos el violín y compartimos la escena en Instagram.
En las listas de libros más vendidos abundan manuales de autoayuda, guías espirituales, consejos para la transformación personal y profesional. Twitter s
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