Marian Díaz
La dictadura del ‘like’
Nos encontramos con una nueva forma de consumir, un nuevo modelo de negocio, una falsa realidad y un cambio en nuestro estado de ánimo a golpe de 'me gusta'.
2/10/2019
El arte de ordenar
Mujeres de diferentes edades y situaciones familiares suspenden en responsabilidad mental.
28/6/2019
La sanidad no se vende, se recorta
Las políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid en las últimas legislaturas han llevado al empobrecimiento del servicio, lo que provoca graves deficiencias en la atención de los usuarios.
27/2/2019
El poder de un titular
Alexandria Osorio-Cortez, puertorriqueña, del Bronx, es la mujer más joven en ganar un puesto en el Congreso de Estados Unidos y no tiene casa.
28/12/2018