El arte de ordenar

Marie Kondo, gurú del arte de ordenar y colocar, especialista en revolucionar los hogares de millones de personas y en poner de manifiesto que los armarios pueden quedar en perfecto orden de revista con un poco de maña y paciencia, nos ha revelado, en uno de sus últimos programas emitido a través de una plataforma digital, una realidad que supone un peso enorme en nuestra sociedad. En esta ocasión, se ve a través de la típica imagen familiar: padre, madre e hijos. Padres ordenados y calmados, y madres con el sentimiento de estar siempre fallando a los suyos. Avanzamos, poco a poco, paso a paso, en la igualdad entre hombres y mujeres, en el fin de la brecha salarial, en creer que en nuestros hogares hay una v

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