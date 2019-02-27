La sanidad no se vende, se recorta

La sanidad madrileña es hoy en día un problema real, grave, acuciante, que ha entrado en fase de cuidados intensivos. La misma sanidad pionera en implantar el Código Ictus Pediátrico o de poner en marcha la primera consulta en España dedicada a la detección y seguimiento del Síndrome Post-Cuidados Intensivos Pediátricos pretende ahora reducir el acceso de los pacientes al nivel más básico y cercano de cuidado de la salud, a través del recorte en el horario de Atención Primaria. Es grave que Madrid, siendo la segunda comunidad de mayor PIB a nivel nacional, sea a la vez la que menos destina a Sanidad. Y dentro de los presupuestos sanitarios madrileños ya de por sí escasos, tan sólo un 10% se dirige a la Atención Primaria. Y ahora pretende destinar aún menos. Tan sólo hace unos mes

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