La dictadura del ‘like’

El nuevo oficio de gustar dicta a una parte de la sociedad qué consumir y cómo vivir, y a la otra el anhelo de tener una vida normal. Instagram, la red social de fotografía móvil más extendida, consiguió alcanzar en España durante 2018 15 millones de usuarios, representando un 13,13% más que el año anterior, según el Estudio sobre los usuarios de Facebook, Twitter e Instagram publicado por la consultoría de marketing online The Social Media Family. Aunque el crecimiento es claro y notorio, detrás de estas cifras nos encontramos una nueva forma de consumir, un nuevo modelo de negocio, una falsa realidad y un cambio en nuestro estado de ánimo a golpe de likes (me gusta). Además, más del 65% de los usuarios en Instagram tiene menos de 39 años, reflejando así

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