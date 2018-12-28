El poder de un titular

El 6 de noviembre, Alexandria Ocasio-Cortez, sin apenas experiencia en política, consiguió dar una vuelta a la historia de Estados Unidos convirtiéndose en la congresista más joven. El impulsor fue su hermano menor, que decidió dos años antes enviar su candidatura a un grupo afín al aspirante a liderar el Partido Demócrata, Bernie Sanders. Atrás dejó su trabajo en la taquería de su barrio para enfundarse un par de zapatos cómodos, llamar a todas las puertas y dar comienzo a una campaña totalmente millennial, creada y realizada cien por cien en las redes sociales, que la llevó, contra todo pronóstico, a vencer al representante dem&oacu

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