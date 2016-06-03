Miguel Ángel Uriondo
Coronavirus de Wuhan (y la fantabulosa emancipación del Mobile World Congress)
De vez en cuando, hay palabras en inglés que sorprenden por su precisión y por su equilibrio semántico. Hasta el punto de que es difícil imaginarlas en castellano.
27/2/2020
‘Fake news’: la verdad, amenazada
Las complicaciones sobre la existencia de nuevos 'gatekeepers' y el debate sobre la libertad de expresión cuando atañe a la mentira, entre otras muchas cuestiones, están sobre la mesa y muy lejos de resolverse.
28/6/2019
Carta abierta a FACUA: Denunciad el fraude de Trump
¿Defender a los consumidores? Los consumidores de democracia necesitamos que nos protejan de las mentiras y del populismo. Haced lo que podáis, porque nos jugamos mucho más que con las portabilidades.
8/3/2017
Homeopatía: vendedores de humo
¿Quiénes son sus víctimas perfectas? Los menos educados, los mismos que votan a Donald Trump, ven MYHYV o creen en las conspiraciones alienígenas y otros mitos magufos y pseudocientíficos.
3/6/2016