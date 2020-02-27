Telecos y privacidad
Coronavirus de Wuhan (y la fantabulosa emancipación del Mobile World Congress)
De vez en cuando, hay palabras en inglés que sorprenden por su precisión y por su equilibrio semántico. Hasta el punto de que es difícil imaginarlas en castellano.
Por Miguel Ángel Uriondo
España-27/02/2020
Últimamente ha sonado mucho el disfemismo shitstorm, que puede traducirse literalmente como “tormenta de mierda”. Aunque en EEUU es un vulgarismo convencional, en Alemania ha llegado al diccionario vía Angela Merkel para definir una situación muy concreta: lo que sucede cuando se produce una grave crisis de reputación en redes sociales. Este artículo del New York Times explica muy bien la sorpresa que ha generado este uso tan específico en Alemania para un término vulgar que en países angloparlantes puede referirse a muchas más cosas.
Sin embargo, hay otro término que me parece simplemente maravilloso y que
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