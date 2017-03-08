Carta abierta a FACUA: Denunciad el fraude de Trump

Es genial que os paséis el tiempo escribiendo libros sobre fraudes de empresa y pleiteando contra la Volkswagen por quítame aquí estas mediciones. Hace falta. Pero os dejáis el más grande de todos los timos. Uno que amenaza la paz, la seguridad y el bienestar global. Ríase usted de las preferentes, de las cláusulas suelo, de las facturas eléctricas o de las permanencias en telefonía. Naderías. Memeces. Engañifas de aficionado.

¿Queréis dedicar el tiempo a combatir el mal? No dejéis de denunciar a Donald Trump. Sé que buena parte de vuestro público puede apreciar algunos de los síntomas que provoca esta enfermedad humana. Proteccionis