Homeopatía: vendedores de humo

El 9 de abril comenzó el Congreso Mundial de Homeopatía, celebrado en India y centrado en los beneficios para la salud y las economías domésticas de integrar la homeopatía en el sistema sanitario. Dicha convención fue inaugurada por el presidente de la India, Pranab Mukherjee y fue organizada por el Consejo Central de Investigación en Homeopatía -una rama del Ministerio de Ayush- y la organización internacional Liga Medicorum Homeopathica Internationalis. Noten mis lectores hasta qué punto es aberrante todo lo que aparece expuesto en el primer párrafo. En serio, ¿os lo habéis leído bien? Cada línea es un insulto a la inteligencia y a la

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