‘Fake news’: la verdad, amenazada

Terry Pratchett: «Digamos que me hago llamar el Instituto de Algo o de Otras cosas y decido promover un tratado espurio en el que se dice que los judíos fueron los responsables de la Segunda Guerra Mundial y que el Holocausto nunca sucedió. Y sale a internet y está disponible como cualquier investigación histórica que ha sido sometida a evaluación por pares. Existe una cierta igualdad en la consideración de la información de la red. Todo está ahí: no hay manera de descubrir si algo tiene fundamento o si alguien, simplemente, se lo ha inventado«. Bill Gates: «No por mucho tiempo. La electrónica nos permite clasificar las cosas. Tendrás una aut

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