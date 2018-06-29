Sandra D. Siachoque
La leche materna y el PIB
La reducción de enfermedades y la mejora social de la manera natural en la que nos alimentamos los mamíferos tiene efectos directos en la economía.
28/6/2019
Así es una teta
Muchas madres desconocen cómo son y funcionan sus mamas. Saberlo ayuda a conocer mejor cómo funciona la lactancia para evitar, si se quiere, recurrir a la leche de fórmula para alimentar a los bebés.
31/10/2018
Desmontando los mitos contra la lactancia materna
El mercado de las leches artificiales ha construido un mantra de problemas insalvables que hacen que muchas madres convencidas de dar el pecho acaben recurriendo al biberón.
27/7/2018
Cinco razones para optar por la leche materna
La leche de fórmula es un gran negocio económico sustentado en muchos mitos y falsas creencias, aunque ya las empresas que la comercializan han tenido que admitir en su publicidad que es preferible la materna.
29/6/2018