Cinco razones para optar por la leche materna

La leche de fórmula es un gran negocio económico que se sustenta en muchos mitos y falsas creencias. Sin embargo, ya las empresas que las comercializan han tenido que terminar admitiendo en sus publicidades que es preferible que un bebé se alimente de leche materna, algo que ya afirmaba la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sostiene que hasta los seis meses es el único alimento que debe ingerir un bebé de forma exclusiva. 1. Es gratis Supone un ahorro no sólo de la leche misma, sino que además evita los implementos necesarios para la preparación: no hay que comprar latas de fórmulas artificial, biberones, esterilizadores, ni tampoco transportarla o calentarla. La fórmul

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