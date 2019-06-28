La leche materna y el PIB

Había una vez un país que valoraba la leche materna de las madres y la contemplaba en el PIB de su economía porque se habían dado cuenta de que el esfuerzo de las madres para dar el pecho a sus bebés repercutía en la economía nacional. Lo hacía porque aumentaba la capacidad intelectual de la población y también incidía positivamente en la salud de madres y lactantes, lo que significaba que, en términos de beneficio social, en las empresas había menos ausencias de los trabajadores por enfermedad de sus hijos e hijas. Además, la lactancia se refleja directamente en la salud mental de los habitantes de este país, ya que al darle calidad y cuerpo físico a la relación huma

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