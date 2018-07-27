Desmontando los mitos contra la lactancia materna

La decisión de amamantar al bebé es personal y depende de cada madre y de sus circunstancias. Sin embargo, el mercado de las leches artificiales ha construido un mantra de problemas insalvables que hacen que muchas madres convencidas de dar el pecho acaben recurriendo al biberón. Muchas veces esos problemas tienen solución y otras, simplemente, son mentira. Desmontamos los cinco mitos más comunes contra la lactancia materna. 1.«No tengo leche los primeros días después del parto» Independientemente de cómo haya sido tu parto, las gotitas de calostro que tu bebé logra sacar de tu pecho, son suficientes para su estómago del tamaño de una canica. Estar pie

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