Así es una teta

Según el diccionario de Oxford la teta es el «Órgano glandular de las hembras de los mamíferos que produce la leche que sirve para alimentar a las crías«. Desde el punto de vista anatómico, las tetas se describen como un par de bultos prominentes que se ubican en la parte superior del pecho de las mujeres. Son un órgano sexual y en publicidad se usa como fuerte reclamo para vender cualquier producto. La mama ya la conocen los sanitarios por dentro, entonces, ¿por qué debo conocerla yo como madre? Es así de simple: para poder arreglar cualquier estructura o máquina es importante conocer qué elementos la constituyen y qué función tiene cada uno de ellos. De esta manera, ante cualquier

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