Santiago Salas
Reventa de entradas 2.0: del viejo mercadeo al ‘scalping’
¿Cumplen la ley las plataformas de tickets para conciertos y espectáculos? ¿Son realmente particulares los que actúan en las webs secundarias? ¿Cómo pueden agotarse en segundos miles de pases en una página?
23/12/2016
Santi Rodríguez: «En las terceras elecciones habría metido una foto de Doraemon en el sobre»
Al mal tiempo, pocas caras tan buenas como las de uno de los humoristas más polifacéticos del país. El eterno frutero de '7 vidas' se ríe de los políticos y de lo que le echen por delante. Hasta de sí mismo.
28/10/2016
Lluvia Rojo: «Ya está bien de que las multinacionales nos sigan tomando el pelo»
Activista infatigable y animalista convencida, esta polifacética actriz-traductora-cantante se rebela contra las mentiras de ciertos políticos y, como consumidora, las de las grandes empresas.
16/8/2016
Ignacio Escolar: «Los movimientos ciudadanos cubren las carencias de la propia prensa»
Con el modelo de Comunicación en plena mutación, el periodista propone una nueva visión de los medios en busca de la independencia de políticos y empresas: "Los lectores no son clientes, deben ser cómplices".
3/6/2016
Jesús Cintora: «Existe el deseo de que algunos tengamos la boca cerrada»
Desahucios, economía sumergida, empleos basura... En su nuevo programa, el periodista escarba en los abusos, en los fraudes y "en lo que el poder no quiere que se sepa".
5/4/2016