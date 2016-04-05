Santiago Salas

Santi Rodríguez: «En las terceras elecciones habría metido una foto de Doraemon en el sobre»

Al mal tiempo, pocas caras tan buenas como las de uno de los humoristas más polifacéticos del país. El eterno frutero de '7 vidas' se ríe de los políticos y de lo que le echen por delante. Hasta de sí mismo.

28/10/2016