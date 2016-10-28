Ocio y cultura
Santi Rodríguez: «En las terceras elecciones habría metido una foto de Doraemon en el sobre»
Al mal tiempo, pocas caras tan buenas como las de uno de los humoristas más polifacéticos del país. El eterno frutero de '7 vidas' se ríe de los políticos y de lo que le echen por delante. Hasta de sí mismo.
Por Santiago Salas
España-28/10/2016
La llamada de Consumerismo no puede ser más inoportuna: Santi Rodríguez (1965) está planchando. «Aprovecho cuando paro en casa para descargar a mi mujer de trabajo, que si no la pobre…«. Justamente, el espectáculo que está presentando por toda España se titula Como en casa… La gira, un éxito, apenas le deja unos días entre función y función para descansar en Jaén, su escenario favorito. «Estoy encantado, oye«, aclara, antes de arrancar. Pero esta entrevista empieza por el final, el único momento en el que el humorista tensa su bigote y se pone serio. «Por favor, quiero que publiquéis lo agradecido que estoy a FACUA. Para
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