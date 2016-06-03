Ignacio Escolar: «Los movimientos ciudadanos cubren las carencias de la propia prensa»

Nuestro protagonista atiende a Consumerismo en mitad de una agotadora mudanza, rodeado de cajas y con el coche cargado de maletas. Una metáfora exacta del periodismo actual, en plena conversión, en mitad de su vertiginoso viaje a lo digital. Ignacio Escolar (Torresandino, Burgos, 1975) presume, al respecto, de ir un paso por delante. Jefe precoz, luce un aire desgarbado que no casa con su despacho de director. Comanda ahora eldiario.es, pero antes, con apenas 31 años, lo hizo en el extinto Público. No llegó a terminar la carrera, en buena medida porque desde que la empezó ya trabajaba a tiempo completo como redactor. Hoy es uno de los peridodistas de referencia en España, con detrac

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