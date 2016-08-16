Ocio y cultura
Lluvia Rojo: «Ya está bien de que las multinacionales nos sigan tomando el pelo»
Activista infatigable y animalista convencida, esta polifacética actriz-traductora-cantante se rebela contra las mentiras de ciertos políticos y, como consumidora, las de las grandes empresas.
Por Santiago Salas
España-16/08/2016
Cuando llamas a Lluvia Rojo (Madrid, 1976), al otro lado del teléfono retumba la música de Los Cazafantasmas. La cabecera perfecta para presentar a esta actriz-cantante-traductora que no se cansa de luchar por lo que cree contra quien haga falta. Su perfil en Twitter concreta: Animalista-ecologista-extincionista, moderada-Epicúrea radical. Pili en Cuéntame desde hace 15 años. Y vegetariana desde hace 24, algo de lo que le repatea tener que dar explicaciones.
Tu bio es admirable, pero agotadora.
Es verdad. Soy un poco hiperactiva y me gusta hacer de todo. Pero con todo lo que hago disfruto mucho. ¡Soy feliz! Estoy con la serie [Cuéntame]. Tamb
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