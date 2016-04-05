Jesús Cintora: «Existe el deseo de que algunos tengamos la boca cerrada»

En un momento de la estrevista, nuestro protagonista se confiesa: sueña con volver a recorrer esos campos de su Soria natal que descubrió en su infancia. Hasta entonces, Jesús Cintora (Ágreda, 1977) se patea el país (y más allá) en otro viaje apasionante, el de su nuevo programa en Cuatro, escarbando en los abusos, en los fraudes, «en lo que el poder no quiere que se sepa», como él mismo concreta. Desahucios, economía sumergida, empleos basura… Cintora llega a todo y habla con todos en un brillante ejercicio de periodismo. «De contar lo que está pasando», resume. Ahora, Consumerismo le coloca al otro lado del micrófono. Ha

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