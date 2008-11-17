Consumidores en acción
Boletín número 15
17/11/2008
FACUA denuncia a Ryanair ante las autoridades de Aviación Civil de España e Italia por el caos originado en el aeropuerto de Ciampino
480.000 euros de indemnización para un peatón al que le cayó una valla en Granada
El grupo inmobiliario Tremón se declara insolvente
La CE propone publicar semanalmente las reservas comerciales de crudo para reducir la especulación
FACUA Asturias considera caótico el protocolo del Ayuntamiento de Gijón para dar citas a los usuarios
La Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía lanza un sello de calidad
FACUA
Ver otros números de CONSUMIDORES EN ACCIÓN
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio