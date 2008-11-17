Consumidores en acción

Boletín número 15
17/11/2008

FACUA denuncia a Ryanair ante las autoridades de Aviación Civil de España e Italia por el caos originado en el aeropuerto de Ciampino

480.000 euros de indemnización para un peatón al que le cayó una valla en Granada

El grupo inmobiliario Tremón se declara insolvente

La CE propone publicar semanalmente las reservas comerciales de crudo para reducir la especulación

FACUA Asturias considera caótico el protocolo del Ayuntamiento de Gijón para dar citas a los usuarios

La Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía lanza un sello de calidad

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