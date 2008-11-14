La Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía lanza un sello de calidad
Supondrá una acreditación del cumplimiento de las buenas prácticas sectoriales que se encuentren implantadas.
FACUA.org
Andalucía-14/11/2008
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El gerente de la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA), Manuel Bermúdez, ha presentado este viernes en la Jornada de Difusión de la Buena Práctica Sectorial de Gestión de los Sistemas de Prevención de Riesgo