La CE propone publicar semanalmente las reservas comerciales de crudo para reducir la especulación
Dentro de un paquete de medidas para mejorar la seguridad energética de la UE.
FACUA.org
Europa-16/11/2008
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La Comisión Europea ha presentado esta semana un paquete de medidas para mejorar la seguridad energética de la UE y facilitar el logro de los objetivos del denominado triple 20 para combatir el cambio climático (20% de reducción de emisiones, 20% de renovables y 20% de