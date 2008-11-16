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La CE propone publicar semanalmente las reservas comerciales de crudo para reducir la especulación

Dentro de un paquete de medidas para mejorar la seguridad energética de la UE.

FACUA.org
Europa-16/11/2008
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La Comisión Europea ha presentado esta semana un paquete de medidas para mejorar la seguridad energética de la UE y facilitar el logro de los objetivos del denominado triple 20 para combatir el cambio climático (20% de reducción de emisiones, 20% de renovables y 20% de

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