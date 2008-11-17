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FACUA denuncia a Ryanair ante las autoridades de Aviación Civil de España e Italia por el caos originado en el aeropuerto de Ciampino

Desatendió a numerosos pasajeros, que en algunos casos tuvieron que pernoctar en el propio aeródromo, volver a una ciudad de destino distinta a la contratada o incluso pagarse ellos mismos los billetes.

FACUA.org
Europa-17/11/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la compañía aérea irlandesa Ryanair ante las autoridades de Aviación Civil de España e Italia por la falta de atención y asistencia al cerca de un millar de pasajeros españoles que se vieron at

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