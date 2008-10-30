Consumidores en acción

Boletín número 3
30/10/2008

Ordenan la retirada del mercado de 28 máscaras, pelucas y disfraces inseguros

Las organizaciones sindicales, de consumidores, vecinos y economía social miembros del CES presentan un informe sobre las ordenanzas fiscales

El Congreso pide que los embalajes de transporte sean reciclables, biodegradables y renovables

La oferta de fibra óptica de Telefónica, paralizada temporalmente por la CMT

La Agencia Europea de Seguridad Aérea obligará a revisar los sistemas sonoros antes de cada vuelo en los MD80 y DC9

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