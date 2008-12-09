Consumidores en acción

Boletín número 31
09/12/2008

FACUA Córdoba denuncia el riesgo para la seguridad de los viandantes de las obras del Bulevar del Gran Capitán

FACUA comienza su '3ª Encuesta nacional sobre la calidad de las compañías de telefonía móvil'

Nuevo robo de millones de datos bancarios en Alemania

La UE aprueba eliminar progresivamente las bombillas incandescentes de aquí a 2012

España no está en la lista de importadores de cerdo irlandés y Sanidad investiga la posible entrada desde otros países

FACUAFACUA logo
Ver otros números de CONSUMIDORES EN ACCIÓN
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos