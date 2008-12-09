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FACUA Córdoba denuncia el riesgo para la seguridad de los viandantes de las obras del Bulevar del Gran Capitán

Solicita que se adopten de forma urgente las medidas necesarias para acabar con el riesgo de caídas y resbalones.

FACUA.org
Córdoba-09/12/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA ha informado hoy al Ayuntamiento de Córdoba del riesgo para la seguridad de los viandantes que provocan las obras y alguna de las instalaciones que existen actualmente en el Bulevar del Gran Capitán.

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