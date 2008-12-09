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FACUA comienza su '3ª Encuesta nacional sobre la calidad de las compañías de telefonía móvil'

Para conocer qué opinan los usuarios de diez operadores sobre su publicidad, cobertura, facturación y la atención a las consultas, peticiones y reclamaciones.

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España-09/12/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha comenzado su 3ª Encuesta nacional sobre la calidad de las compañías de telefonía móvil.

El objetivo es conocer qué opinan los usuarios en relación a la publicidad, cobertura y facturación de sus

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