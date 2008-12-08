Nuevo robo de millones de datos bancarios en Alemania
Provoca la alarma en los estamentos político y policial. Los empresarios culpan a los empleados de pequeños operadores y 'call center'.
FACUA.org
Europa-08/12/2008
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El robo de los datos bancarios de 21 millones de ciudadanos en Alemania ha desatado la alarma de los estamentos político y policial, que advirtió de los peligros de que tales datos personales caigan en una suerte de «vagabundeo incontrolado».
Según informa la a