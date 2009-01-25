FACUA informa

Boletín semanal número 13
25/01/2009

Al menos cinco marcas de calzado han sido incluidas en la red de alerta por las sospechas de contaminación con dimetilfumarato

El Gobierno peruano multa a la multinacional mexicana Bimbo por vender falso pan integral

Urbanismo exige a Ferrovial Agroman que mejore urgentemente la seguridad de las instalaciones del Bulevar del Gran Capitán

CCOO, FACUA y Al-Andalus avalan la Candidatura Social de impositores en Cajasol

FACUA Córdoba se reúne con el Defensor de la Ciudadanía

Las telecomunicaciones protagonizaron en 2008 casi una de cada tres denuncias presentadas en FACUA

FACUA reclama a las autoridades que hagan públicas las marcas de productos contaminados con dimetilfumarato

El aceite de oliva ha bajado en un año para los consumidores casi seis veces menos que en origen

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