FACUA informa
Boletín semanal número 13
25/01/2009
Al menos cinco marcas de calzado han sido incluidas en la red de alerta por las sospechas de contaminación con dimetilfumarato
El Gobierno peruano multa a la multinacional mexicana Bimbo por vender falso pan integral
Urbanismo exige a Ferrovial Agroman que mejore urgentemente la seguridad de las instalaciones del Bulevar del Gran Capitán
CCOO, FACUA y Al-Andalus avalan la Candidatura Social de impositores en Cajasol
FACUA Córdoba se reúne con el Defensor de la Ciudadanía
Las telecomunicaciones protagonizaron en 2008 casi una de cada tres denuncias presentadas en FACUA
FACUA reclama a las autoridades que hagan públicas las marcas de productos contaminados con dimetilfumarato
El aceite de oliva ha bajado en un año para los consumidores casi seis veces menos que en origen
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