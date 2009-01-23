El Gobierno peruano multa a la multinacional mexicana Bimbo por vender falso pan integral
Organizaciones de consumidores de Chile y México han denunciado a la empresa por los mismos motivos.
FACUA.org
América-23/01/2009
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La multinacional mexicana Bimbo (de la que su homónima española se independizó en 1978) ha sido multada en Perú con 355.000 soles (unos 90.000 euros) por vender como integral pan que en realidad está elaborado a base de harina refinada y maquillado con ot