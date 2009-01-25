Al menos cinco marcas de calzado han sido incluidas en la red de alerta por las sospechas de contaminación con dimetilfumarato
Se trata de modelos de las firmas Amelia Zaragoza, Pasite, María Mare, Bimba y Lola y Spwsh. También dos butacas relax comercializadas por Conforama.
FACUA.org
España-25/01/2009
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FACUA-Consumidores en Acción informa que modelos de al menos cinco marcas de calzado han sido incluidas en la red de alerta de productos no alimentarios inseguros ante las sospechas de contaminación con dimetilfumarato, una sustancia que puede causar reacciones alérgicas grav