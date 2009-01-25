Nuestras accionesFACUA reclama al INC la lista completa

Al menos cinco marcas de calzado han sido incluidas en la red de alerta por las sospechas de contaminación con dimetilfumarato

Se trata de modelos de las firmas Amelia Zaragoza, Pasite, María Mare, Bimba y Lola y Spwsh. También dos butacas relax comercializadas por Conforama.

FACUA.org
España-25/01/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción informa que modelos de al menos cinco marcas de calzado han sido incluidas en la red de alerta de productos no alimentarios inseguros ante las sospechas de contaminación con dimetilfumarato, una sustancia que puede causar reacciones alérgicas grav

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos