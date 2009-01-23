Urbanismo exige a Ferrovial Agroman que mejore urgentemente la seguridad de las instalaciones del Bulevar del Gran Capitán
La Asociación ha recibido quejas de los usuarios por caídas y resbalones por la obra que está realizando la empresa.
FACUA.org
Córdoba-23/01/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Tras la denuncia presentada por La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital ha exigido a Ferrovial Agromán que tome medidas para mejorar la seguridad de los viandantes en las obras y las instalacione