FACUA reclama a las autoridades que hagan públicas las marcas de productos contaminados con dimetilfumarato
Sanidad ordena su retirada del mercado al presentar "un riesgo grave para la salud", ya que es una sustancia "nociva por vía dermal", "irritante para la piel", que puede causar "lesiones oculares graves" e incluso a concentraciones muy bajas producir "lesiones alérgicas".
FACUA.org
España-21/01/2009
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Instituto Nacional del Consumo (INC) y las autoridades autonómicas de Salud y Consumo que hagan públicas las marcas de productos contaminados con dimetilfumarato que ya han sido localizadas. En las últimas semanas, miles de zapat